Doppelkonzert mit Poesie von Shakespeare und Goethe

Lyrik von den Neckarauer Folk-Barden Goldvogel (Bild), die ihre Lieder mit Gedichten von Goethe schmücken, und Songs mit Texten von Shakespeare vom englischen Sänger Tony Maude: Beim Doppelkonzert in Gehrings Kommode (Schulstr. 82) treffen Poesie und Lyrik auf einfühlsame Lieder. Die Musiker spielen bei schönem Wetter im Kommode-Garten. Für das Konzert am Samstag, 20. Juli, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Goethe“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. red/lia

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019