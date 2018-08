Doppelter Betrug

Anzeige

Mit dem Vorspielen einer Notlage hat ein Betrüger sowohl in der Gartenstadt als auch in der Oststadt jeweils zehn Euro von hilfsbereiten Menschen erbeutet.

Nach Polizeiangaben von gestern hatte der Mann erklärt, er müsse dringend tanken, habe aber kein Geld dabei und wolle sich deshalb welches leihen. Als Pfand hinterließ er beide Male Fahrzeugscheine und versprach auf jeden Fall, das Geld gleich wieder zurückzubringen.

Die Vorfälle ereigneten sich am Montagabend um 18.15 Uhr in der Leibnizstraße und am Mittwoch um 11.30 Uhr im Hainbuchweg. Beide Betroffenen gaben dem Täter, der einfach an der Tür geklingelt hatte, das Geld – beide Male kam er nicht zurück.