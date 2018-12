Doppelter Genuss

Jutta Hauptstock aus Mannheim mit ihrem gewonnenen Gutschein. © se

„Menuevorschlag“ lautet das Lösungswort des großen Gewinnspiels, das diese Zeitung zur Serie „Hier genieße ich“ ausgelobt hatte. „Dass ich gewinne, damit hätte ich nie gerechnet“, sagt nun Jutta Hauptstock aus Mannheim, die den Hauptpreis – einen Besuch der Dinnershow „Palazzo“ – gewonnen hat. Zusammen mit einer Freundin will die 36-jährige Rechtspflegerin nun das Essen von Sternekoch Harald Wohlfahrt auf der Empore Deluxe genießen und die Balanceakte in der Manege bewundern. Alle Getränke sind inklusive, auch der Begrüßungssekt. Nach einer Küchenführung trifft sie den Conférencier Kay Scheffel. Der Wert: mehr als 300 Euro.

Hauptstock ist seit kurzem Abonnentin der Zeitung und hat die Serie vor allem wegen der „inspirierenden Restaurant-Kritiken“ aufmerksam verfolgt. Mehr als 1250 Leserinnen und Leser hatten sich am Gewinnspiel beteiligt. Der zweite Preis, ein Gutschein in Höhe von 200 Euro im Mannheimer Fachgeschäft für Küchenzubehör „Topf & Pfanne“, geht an Jürgen Gund aus Plankstadt. Über jeweils zwei Eintrittskarten für das Krimi Dinner am 20. April 2019 im Best Western Steubenhof Hotel in Mannheim für 79 Euro pro Karte freuen sich Monika Lehmberg aus Bensheim und Regina Dauch aus Weikersheim. se

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018