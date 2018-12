„Dornröschen“ und „Der Nussknacker“ im Rosengarten

An Weihnachten präsentiert das Russische Nationalballett aus Moskau im Rosengarten zwei Stücke zur legendären Musik von Peter Iljitsch Tschaikowsky. Am Dienstag, 25. Dezember, erwartet die Zuschauer um 20 Uhr mit „Der Nussknacker“ ein Meisterwerk voller Poesie, Anmut und Eleganz. Schon um 15 Uhr führt Märchenerzählerin Jeannie durch die Geschichte von „Dornröschen“, damit auch Kinder der Handlung folgen können. Seit mehr als 100 Jahren erfreut der Klassiker, Tschaikowsky selbst hielt das Stück für sein bestes Ballett. Für die Dornröschen-Aufführung verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Ballett“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. lok (Bild: BB-Promotion)

