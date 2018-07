Drachenboot losgemacht

Anzeige

Ein Drachenboot auf dem Neckar hat die Wasserschutzpolizei auf den Plan gerufen. Laut gestrigem Polizeibericht machten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Zeit zwischen 22 und 6.30 Uhr das hochwertige Drachenboot vom Anleger eines Rudervereins am Neckar in der Feudenheimer Straße los.

Bei dem speziellen Wasserfahrzeug handelt es sich um ein acht Meter langes und rund 200 Kilo schweres Sportboot. Nachdem es losgemacht wurde, trieb es als Schifffahrtshindernis etwa einen Kilometer den Neckar hinab zur Friedrich-Ebert-Brücke, wo es am frühen Morgen von einem aufmerksamen Passanten entdeckt wurde. Die Wasserschutzpolizei nahm das Boot in Verwahrung.

Für die Beamten ist das Losmachen des Bootes nicht als Lappalie anzusehen, da das Wasserfahrzeug als Schifffahrtshindernis ernsthaften Schaden hätte anrichten können. „Zum Glück kam es zu keinem schädigenden Ereignis“, heißt es im Polizeibericht. Mittlerweile konnte das Drachenboot seinen Eignern wieder übergeben werden. Die Wasserschutzpolizeistation hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0621/168 70 nun Zeugen. tan/pol