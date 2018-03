Anzeige

Unter „Armut“ verstehen viele Menschen etwas anderes. Das hat jetzt wieder die Debatte um die Äußerungen des CDU-Politikers Jens Spahn gezeigt. Der hatte sinngemäß gesagt, dass Hartz-IV-Leistungen zum Leben reichten. Auch die in der „Bürgerbarometer“-Frage gewählte Formulierung „Menschen, denen es finanziell sehr schlecht geht“ bietet Interpretationsspielraum. Trotzdem zeigt die Umfrage: Aus Sicht vieler Mannheimer ist Armut ein drängendes Thema in der Stadt – das allerdings angegangen wird, von der Stadt genauso wie von privaten Spendern und Ehrenamtlichen.

Dabei ist beim Einsatz der Stadt, wie viele Bürger und auch Experten zu Recht betonen, in einigen Bereichen durchaus noch Luft nach oben. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass die Kommune mit ihrem Engagement im Bildungsbereich einen gewichtigen Beitrag im Kampf gegen Armut leistet. Hier ist in den vergangenen Jahren einiges passiert, von der frühkindlichen Förderung bis zum Ausbau des Ganztagesschulangebots. Jedes fünfte Kind unter 15 Jahren lebt in Mannheim in einer Familie, die Sozialleistungen empfängt. Wird nicht in Bildung investiert, sind das die Armen von morgen.