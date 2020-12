Rettungsdienst, Notarztteam, Katastrophenschutz und Polizei – in der Nacht zum Donnerstag war das ThomasCarree in Neuostheim Ziel eines Großeinsatzes. In dem evangelischen Pflegeheim neben der Thomaskirche kam es zu einem massiven Ausbruch des Coronavirus.

Zunächst fing es harmlos an. Ein Patient sollte abends wegen heftiger Atembeschwerden ins Krankenhaus. Als der Rettungswagen eintraf, war plötzlich von zwei schwer erkrankten Personen die Rede, „mit Tendenz zu weiteren“, so Christoph Scherer, der Geschäftsführer der Integrierten Leitstelle. Die Rettungswagenbesatzung habe dann per Funk „das Bild mehrerer potenzieller Patienten bestätigt“. Daraufhin reagierte die Leitstelle sofort. Sie alarmierte Notarzt, Einsatzleiter Rettungsdienst und weitere Kräfte.

Alarm an Ehrenamtliche

Da der reguläre Rettungsdienst laut Scherer „an der Auslastungsgrenze“ gewesen sei, ging ein Alarm an die sogenannte Transportkomponente vom Bevölkerungsschutz des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), „um für eine mögliche erhöhte Anzahl an Transporten sowie anschließende Desinfektionsmaßnahmen gerüstet zu sein“, so der Chef der Leitstelle. Die Ehrenamtlichen sowie hauptamtlichen Notfallsanitäter des ASB, die sich in ihrer Freizeit zusätzlich engagieren, besetzten drei Rettungswagen, zwei Krankentransportwagen und zwei Führungsfahrzeuge – einen Teil als Reserve, ein Teil fuhr sofort nach Neuostheim.

Dort litten „sechs Bewohner unter plötzlicher Atemnot“, bestätigt Mathias Pews, Geschäftsführer der Evangelischen Pflegedienste Mannheim, zu denen das 77 Pflegeplätze umfassende Haus gehört. Zusammen mit einem weiteren Notarzt untersuchte Leitender Notarzt Hans-W. Schwenker die Bewohner. „Anfangs unübersichtlich“ sei die Lage gewesen, berichtet er, man habe in jedem Fall mit mehreren Transporten in Kliniken rechnen müssen. Es stellte sich heraus, dass zu diesem Zeitpunkt 17 Heimbewohner mit dem Coronavirus infiziert waren. Zudem fiel der Test bei einer Pflegekraft positiv aus, die davon so geschockt war, dass sie kurz kollabiert ist, wie Pews und Schwenker übereinstimmend schildern.

Der Leitende Notarzt ordnete dann zwei Kliniktransporte an. Für die weiteren Patienten mit Atemnot fand er eine andere Lösung. Er orderte den zur Fußball-WM 2006 angeschafften MANV-Container des Katastrophenschutzes. Der enthält Material, um einen „Massenanfall von Verletzten“ (MANV) zu bewältigen – konkret in einer Stunde 25 Patienten in aufblasbaren Zelten notfallmedizinisch zu versorgen, davon sechs mit Beatmung. Er wird von Ehrenamtlichen des Arbeiter-Samariter-Bundes und der Freiwilligen Feuerwehr Nord betrieben.

Die Feuerwehr brachte ihn in der Nacht nach Neuostheim, man habe ihn „als mobiles Nachschublager“ eingesetzt“, sagt Scherer. Wie Schwenker erläutert, entnahm er dem Container die Ausrüstung für Beatmungsplätze und ließ sie im Speisesaal aufbauen. „Es ist besser, die Leute in vertrauter Umgebung zu lassen und dort zu beatmen, als in Kliniken zu bringen, wo es dort doch derzeit ohnehin so eng zugeht“, erklärte der Leitende Notarzt.

Im Fall einer über 90-jährigen, schon sehr geschwächten Bewohnerin sei aber nach Rücksprache mit den Angehörigen auf eine Beatmung verzichtet worden. „Man wollte sie nicht mehr quälen“, so Schwenker, dem das aber zu schaffen machte: „Es ist frustrierend, ich habe nie jemand zurücklassen wollen, sondern immer um jedes Leben gekämpft“, so der engagierte Notfallmediziner, der seit 1995 Leitender Notarzt ist. Zur weiteren Versorgung der Bewohner habe man, um den ohnehin strapazierten Rettungsdienst wieder abzulösen, den – von Hausärzten gestellten – Ärztlichen Bereitschaftsdienst hinzugezogen.

Pews lobt die „hervorragende Zusammenarbeit“ mit dem Rettungsdienst, „um die komplizierte Situation für unsere Bewohner gemeinsam und sicher auch teilweise unkonventionell in den Griff zu bekommen“. Zwar habe er „umgehend zusätzliche Pflegekräfte aktiviert“, um die Nachtwache zu unterstützen, und auch Seelsorger Thilo Müller kam noch in der Nacht. „Wir hätten die Situation alleine nicht lösen können und sind froh, dass uns diese Hilfe von außen zum richtigen Zeitpunkt erreicht hat“, so Pews. Die zwei Bewohner seien Folgetag aus dem Klinikum ins Heim zurückgekehrt.

Neun weitere Todesfälle

Allerdings gab es am Donnerstag neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim – und damit ist jetzt insgesamt seit Beginn der Pandemie die Zahl von 100 Toten erreicht. Ein über 90 Jahre alter Mann, eine über 90 Jahre alte Frau, eine über 80 Jahre alte Frau, ein über 70 Jahre alter Mann sind nach Angaben des Gesundheitsamtes in Mannheimer Pflegeeinrichtungen verstorben. Zwei über 80 Jahre alte Männer, ein über 70 Jahre alter Mann verstarben in Mannheimer Kliniken. Ein über 50 Jahre alter Mann starb in einer auswärtigen Klinik, zudem starb ein über 60 Jahre alter Mann. 159 Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion sind neu gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Zahlen der Stadt bei 297,8, laut Landesgesundheitsamt bei 304,5.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020