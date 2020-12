Dramatischer Einsatz in Mannheimer Pflegeheim

Rettungsdienst, Notarztteam, Katastrophenschutz und Polizei - in der Nacht zum Donnerstag war das ThomasCarree in Neuostheim Ziel eines Großeinsatzes. In dem evangelischen Pflegeheim neben der Thomaskirche kam es zu einem massiven Ausbruch des Coronavirus.

Zunächst fing es harmlos an. Ein Patient sollte wegen heftiger Atembeschwerden ins Krankenhaus. Als der Rettungswagen eintraf, war

...