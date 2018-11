Drastische Staatsbürgerkunde

Staatsbürgerkunde mit Philip Simon ist drastisch und unterhaltsam: In seinem neuen Programm „Meisenhorst“ führt der niederländisch-deutsche Kabarettist vor, dass im Grundgesetz mehr Zündstoff steckt als Progression in bundesdeutschen Köpfen. Rechtzeitig zum 70. Geburtstag der Staatsbibel stellt Philip Simon die Frage: Welche der 19 Grundrechte sind den Menschen am wichtigsten? Oder kann es sein, dass sie mehr über die zehn Gebote wissen als über die Verfassung? Dafür zeigt er der Gesellschaft am Sonntag (25.) um 19 Uhr im Capitol symbolisch den Vogel. Für den Auftritt verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 7 und 13 Uhr unter der Telefonnummer 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Capitol“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden bereits heute zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Kloubert)

