Drechseln – die Kunst, Holz zu verwandeln

Sobald Horst Bauer auf den grünen Knopf seiner Drechselbank drückt, fliegen Sägespäne durch den ganzen Raum. Zu dem gleichmäßigen Brummen der Maschine mischt sich ein hölzernes Klackern. Das frisch geschliffene Werkzeug fräst sich mit spielender Leichtigkeit durch das Holz. „So manche Handwerker haben bereits zu mir gesagt, ich sei besser ausgestattet als eine Schreinerei“, erzählt er. Und wenn man bei ihm zu Hause in Käfertal ist, glaubt man das auch. Der 82-Jährige hat 2015 mit dem Drechseln angefangen. Er hat im „Mannheimer Morgen“ einen Artikel über die Drechselstube in Neckarsteinach gelesen und sich dann direkt mit seinen Kindern für einen Kurs angemeldet. Bereits am zweiten Kurstag hatten sie die erste Drechselbank zuhause.

Seit dem hat er, laut eigener Aussage, schon etwa 700 Stücke gedrechselt. Im Haus sieht man überall selbst gemachte Schüsseln, Öllampen, Armreifen, Nussknacker und auch Kugelschreiber. Letztes Jahr haben sich Horst Bauer und sein Sohn eine zweite, größere Drechselbank gekauft, mit der man Gegenstände bis zu einem Durchmesser von 80 Zentimetern drechseln kann. „Man muss sich immer weiterbilden“, sagt Horst Bauer. Deswegen geht er immer wieder zu Ausstellungen oder macht weitere Kurse, wie auch diesen November. In dem Kurs will er lernen, wie man Pfeffermühlen herstellen kann. Mittlerweile ist auch sein Enkel mit dabei, es ist also fast schon ein Familienhobby. „Ich bin froh, dass wir das zusammen machen“, erzählt er in seiner Werkstatt.

Das gemeinsame Hobby funktioniert vor allem so gut, weil sein Sohn direkt nebenan wohnt und sie sich die Werkstatt teilen. Das Haus, indem sein Sohn wohnt, haben sie übrigens selbst gebaut. Auf die Frage, ob er Sachen lieber selbst in die Hand nimmt, antwortet Bauer sofort mit: „Auf jeden Fall!“ Schon früher kümmerten sich Horst Bauer lieber selbst um Dinge. Mit seiner Frau machte er sich selbstständig und baute mehr als 30 Jahre sein eigenes Unternehmen in der Industrievertretung auf.