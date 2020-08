Drei Brände innerhalb weniger Minuten in Mannheim

Gleich drei Mal innerhalb weniger Minuten musste die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen ausrücken. Zunächst wurde gegen 5 Uhr ein Brand von mehreren Kunststoffpaletten im Edinger Riedweg auf der Rheinau gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen die gestapelten Paletten, die in einer Hofeinfahrt deponiert waren, bereits in Vollbrand. Durch die Flammen wurde zudem die Eingangstür eines angrenzenden Hauses beschädigt. Es war jedoch nicht bewohnt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 10 000 Euro.

Zeugenhinweise erbeten

Gegen 5.20 Uhr ging eine weitere Meldung über einen Mülltonnenbrand ein – unweit vom ersten Brandort entfernt, in der Rohrhofer Straße. Durch die schnellen Löscharbeiten habe man eine Ausbreitung des Feuers verhindern können, so dass kein Sachschaden entstand. Etwa zehn Minuten später kam die Meldung, dass in Richtung Hafen in der Essener Straße eine weitere Tonne brenne. Hier standen zwei Müllbehälter in Brand, die die Feuerwehr löschte. Schaden: etwa 50 Euro.

Während der Brandserie fahndete die Polizei mit mehreren Streifen nach möglichen Tätern. Hinweise hätten sich bisher aber nicht ergeben. Jetzt hoffen die Beamten auf Zeugen. Sie können sich mit dem Revier Neckarau unter 0621/83 39 70 in Verbindung setzen.

