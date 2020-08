Drei Bürgerdienste in Mannheim öffnen wieder

Mannheim.Klappt alles wie geplant, wird sich der Bürgerservice in den verschiedenen Stadtteilen bis Mitte September wieder weitgehend normalisieren. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr mussten Standorte in mehreren Stadtteilen geschlossen werden. Wenn die Infektionszahlen nicht signifikant steigen, werden die Mitarbeiter vom 14. September an in Feudenheim, Sandhofen und auf der Schönau um

...