Drei Engländer im Capitol

Vor rund 25 Jahren lernten sich Peter Howarth (l.), Mick Wilson (r.) und Pete Lincoln als Sänger und Gitarristen der Band von Cliff Richard kennen. Bekannt wurden die drei charmanten Engländer unter anderem als Sänger der Hollies, 10cc, Sweet oder Sailor. Jetzt haben sich die drei Musiker zusammengetan und sind als Frontm3n mit „Up Close“ auf Unplugged-Tour. Für das Konzert am Donnerstag, 30. Januar, um 20 Uhr im Capitol verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/884611 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Capitol“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020