Drei Jahre Haft nach Missbrauch an Stieftochter

Mannheim.Sein entsetzter Blick haftet am Richter. Drei Jahre Haft wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen – so lautet das Urteil. Der 53-jährige Angeklagte wirkt wie versteinert, nur zögerlich entkommt er der Starre und setzt sich, um die Urteilsbegründung zu hören. Zum zweiten Mal erklärt ihm ein Richter, dass er schuldig ist. Bereits im März 2017 waren die Vorwürfe am Mannheimer Landgericht

...