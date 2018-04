Drei Kurse zum Reparieren

Anzeige

Selbst gemacht und Geld gespart: Wie sie Dinge im Haushalt selbst reparieren, erfahren die Teilnehmer ab Mitte April bei der Abendakademie – etwa im Kurs „Reparaturen im Haushalt – kein Problem“ am Samstag, 14. April. Egal ob Lampen anschließen, Bilder aufhängen, Kratzer beseitigen oder Silikonfugen erneuern – Referentin Lisa Vandea erläutert den Teilnehmenden, wie Maschinen und Werkzeuge fachgerecht zu handhaben sind. Im Anschluss können alle Reparaturen unter Anleitung ausprobiert werden.

Theorie und Praxis

In einem weiteren Kurs am Sonntag, 15. April, bei dem Interessierte den „Werkzeugführerschein“ erwerben können, zeigt Vandea, welcher Bohrer, welche Maschine wann zum Einsatz kommt. Nach einer kurzen theoretischen Einführung probiert sie zusammen mit den Teilnehmern verschiedene Werkzeuge aus.

Ebenso können an der Abendakademie noch freie Plätze für einen Fahrrad-Reparaturworkshop am Samstag, 28. April, oder alternativ am Freitag und Samstag, 1. sowie 2. Juni, gebucht werden. Der Referent David Ayazi vermittelt in dem Seminar theoretische Kenntnisse zur Fahrradtechnik. Darüber hinaus gibt es praktische Anwendungen am eigenen Rad. Neben dem Umgang mit einfachen Wartungs- und Reparaturarbeiten wird dabei auch die Handhabung von (Spezial-) Werkzeugen geübt. Dabei darf Reifen wechseln, Achter beseitigen oder Schaltungen und Bremsen einstellen nicht fehlen. ena