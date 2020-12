Drei Leichtverletzte bei Unfall auf B36 - Straße teilweise gesperrt

Mannheim.Bei einem Unfall auf der B36 in Mannheim am Donnerstag haben sich drei Personen leicht verletzt. Zwei Autos sollen nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Unfall gegen 17.30 Uhr beteiligt gewesen sein, teilte die Behörde mit. Der Unfallhergang war zunächst unklar.

Wegen der Arbeiten vor Ort, die am Abend noch andauerten, war die Straße zwischen der B38a und der Hermsheimer Straße in Richtung Ludwigshafen von einer Sperrung betroffen, berichtete ein Mitarbeitet vor Ort.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020