Drei Männer aus Mannheim mit Coronavirus infiziert

Mannheim.Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg ist auf 20 gestiegen. Das teilte das Sozialministerium in Stuttgart am späten Sonntagabend mit. Das Gesundheitsamt Mannheim habe drei Fälle gemeldet, das Gesundheitsamt Heilbronn einen. Es handelt sich um vier Männer. Auch aus dem Kreis Bergstraße (Hessen) wurde am Sonntagabend ein erster Fall bekannt.

Ein 68-Jähriger aus Mannheim habe Kontakt zu dem bestätigten Heidelberger Südtirol-Heimkehrer gehabt und befinde sich in häuslicher Isolation. Ein 24-Jähriger, der auch aus Mannheim gemeldet wurde, habe an Fastnachtsumzügen in Heinsberg (NRW) teilgenommen - und eine leichte Erkältung gehabt. Auch er befinde sich in häuslicher Isolation. Der dritte Mannheimer Infizierte ist ein 54-Jähriger Iran-Heimkehrer. Er habe Atemwegsprobleme und werde in eine Klinik eingewiesen, so das Ministerium.

Auch eine Frau aus Lampertheim hat sich mit dem Virus infiziert. Das teilte der Kreis Bergstraße am späten Sonntagabend mit. Die 42-Jährige sei zur Fastnacht in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen gewesen. Sie habe leichte Krankheitssymptome und befindet sich derzeit einschließlich ihrer Familie, mit der sie in den vergangenen Tagen engen Kontakt hatte, in häuslicher Quarantäne. Bei der Familie findet nach Angaben des Kreises eine engmaschige Betreuung durch das Gesundheitsamt statt. Die Familie habe seit ihrer Rückkehr aus Heinsberg zu keinen anderen Personen im Landkreis Kontakt gehabt.

In Heilbronn ist das Virus bei einem 20-jährigen Reiserückkehrer aus der Lombardei nachgewiesen worden. Er erkrankte am Tag der Rückkehr an einem grippalen Infekt, wie es hieß. Die Symptome seien am Folgetag bereits deutlich rückläufig gewesen. Er befindet sich in häuslicher Isolation.

In Baden-Württemberg und Bayern sollen Schüler nach Ende der Faschingsferien zu Hause bleiben, wenn sie sich in einem der Risikogebiete aufgehalten haben. Im Südwesten betrifft dies ausdrücklich auch viele Beamten und Polizisten. Als Risikogebiete nennt das Landesgesundheitsministerium die norditalienische Provinz Lodi in der Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua, Region Venetien, sowie Teile Chinas, des Irans und Südkoreas.

Bekannte Infektionen gibt es nun in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Auch in Berlin ist erstmals ein Patient nachweislich infiziert. Die Person wird nun stationär isoliert und behandelt. Etwa 60 Länder sind weltweit betroffen – nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation rund zehn mehr als am Vortag.

Veranstaltungen abgesagt

In einigen Supermärkten kam es zu Hamsterkäufen. Kunden griffen vermehrt zu langlebigen Lebensmitteln und Getränken. Auch Regale mit Reinigungstüchern oder Desinfektionsmitteln waren leer. Dem Handel zufolge drohen aber keine Engpässe.

Mehrere Großveranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben. Nach Absage der weltgrößten Reisemesse ITB in Berlin war unklar, ob Aussteller entschädigt werden. Der Restaurantführer Guide Michelin sagte die für Dienstag geplante Sterneverleihung in Hamburg ab. Wegen des Coronavirus wird zudem die Düsseldorfer Fachmesse „Pro Wein“ verschoben. Auch zahlreiche Sportveranstaltungen, insbesondere in Italien, wurden abgesagt.

Die Bundesregierung rechnet nicht mit einem schnellen Ende des Kampfs gegen das Virus. Innenminister Horst Seehofer (CSU) sagte: „Ich rechne damit, dass wir zum Jahreswechsel einen entsprechenden Impfstoff zur Verfügung haben.“ Auch die Absperrung von Regionen oder Städten schloss Seehofer nicht völlig aus – als letztes Mittel.