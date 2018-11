Drei Mal Fahrerflucht

Gleich drei Fälle von Fahrerflucht hat gestern die Polizei vermeldet. So missachtete in der Neckarstadt ein Unbekannter am Montag gegen 19.30 Uhr beim Abbiegen von der Seiler- in die Neckarvorlandstraße die Vorfahrt eines von links kommenden BMW. Dabei wurde dessen 62-jähriger Fahrer verletzt und das Auto beschädigt. Der Unfallverursacher soll einen blauen Wagen gefahren haben, wohl einen Sprinter mit bulgarischem Kennzeichen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621/174 40 45 erbeten.

Geparkte Wagen gerammt

In Käfertal wurde am Montag zwischen 14.30 und 15.15 Uhr ein in der Gartenstraße geparkter Opel Astra von einem unbekannten Fahrer beschädigt. Die Schadenshöhe wird mit etwa 3000 Euro angeben. Zeugen sollen sich beim Revier Käfertal unter 0621/71 84 90 melden.

Auf dem Waldhof wurde ein Kia Sorento, der in Höhe eines Cafés in der Schienenstraße geparkt war, am Samstag zwischen 17 und 20 Uhr gerammt. Der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Wer den Unfall beobachtet hat, soll das Revier Sandhofen unter der Nummer 0621/77 76 90 anrufen. pol/sma

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018