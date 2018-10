Drei Papiertonnen angezündet

Nachts gegen 3.45 Uhr hat ein Unbekannter drei direkt neben einem Mehrfamilienhaus in der Käfertaler Straße 41 abgestellte Papiertonnen angezündet. Durch das Feuer am gestrigen Morgen wurde die Hausfassade beschädigt, der Rollladen einer unbewohnten Erdgeschosswohnung schmolz. Der Brand drohte zeitweilig, auf das Haus überzugreifen, doch die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun schwerer Brandstiftung. Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat unter Telefon 0621/174 4444 in Verbindung zu setzen. scho/pol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018