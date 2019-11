Drei Personen in Haft

Bei einem erneuten Aktionstag haben Polizeibeamte in der Neckarstadt Haft- und Vorführbefehle vollstreckt. Zwischen 6 und 20 Uhr waren am Dienstag elf Beamte der Kriminalpolizei und vier Beamte des örtlichen Reviers unterwegs. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden drei Personen festgenommen und kamen in eine Justizvollzugsanstalt. Weitere elf Personen entgingen einer Haftstrafe, da sie Geldstrafen begleichen konnten.

Nach der Großrazzia am 24. Oktober, dem Verkehrssicherheitstag am 31. Oktober, einer gemeinsamen Abschleppaktion von Stadt und Polizei sowie einem Aktionstag zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls insbesondere im öffentlichen Nahverkehr, war das der fünfte Großeinsatz, teilt die Polizei mit. „In unseren Bemühungen, die Neckarstadt-West noch sicherer zu machen, werden wir aber auch zukünftig nicht nachlassen und bestimmt noch für die eine oder andere Überraschung sorgen“, kündigte Polizeipräsident Andreas Stenger in einer Pressemitteilung an. pol/mik

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019