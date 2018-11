Drei Prozent Vergnügungssteuer auf alle Einsätze

Wettbüros in Mannheim sollen ab Januar auf eine neue Weise besteuert werden. Der Hauptausschuss des Gemeinderats votierte jetzt einstimmig für eine entsprechende Satzung. Demnach sollen die aktuell 38 Einrichtungen für Pferde- und Sportwetten künftig jeden Monat drei Prozent der Wetteinsätze als Vergnügungssteuer abführen. Die Verwaltung rechnet dabei nach eigenen Angaben mit Einnahmen in Höhe von 200 000 Euro pro Jahr. Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat am 4. Dezember.

Die Satzung bezieht sich auf Einrichtungen, die „neben der Annahme von Wettscheinen (...) auch das Mitverfolgen der Wettereignisse auf Monitoren ermöglichen“ – so heißt es in der Rathaus-Vorlage. Wie andere Kommunen reagiert die Stadt damit auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Dieses hatte die auch in Mannheim praktizierte Steuerberechnung nach der Fläche der Wettbüros für nicht rechtmäßig erklärt. Das Gericht nannte als alternative Grundlage den Wetteinsatz.

Mit der neuen Satzung wolle man Einnahmen erzielen und mehr Steuergerechtigkeit schaffen, erklärt die Stadtverwaltung. „Daneben soll die Eindämmung der Zahl der Wettbüros im Stadtgebiet erreicht werden.“ Der Deutsche Städtetag habe sich in einer Empfehlung für einen Satz von drei Prozent ausgesprochen. Oberbürgermeister Peter Kurz betonte, man wolle mit der neuen Regelung „eine steuernde Wirkung“ erreichen. Er räumte aber ein, dass sich die „Dynamik“ beim Entstehen neuer Wettbüros „abgeschwächt“ habe. Es seien zuletzt nur zwei neue dazugekommen. Der Deutsche Sportwettenverband mit Sitz in Berlin sieht die Pläne „mit großer Sorge“, wie Hauptgeschäftsführer Luka Andric auf Anfrage erklärt. Zum einen halte er die Steuer für „diskriminierend“. Sie betreffe „ausschließlich die Wettvermittlungsstellen der privaten Sportwettenanbieter. Lottokioske, in denen die staatliche Oddset-Sportwette gespielt werden kann, sind von der Steuer ausgenommen“.

Zum anderen sei der von der Stadt Mannheim gewählte Steuersatz in Höhe von drei Prozent „unverhältnismäßig hoch und bedroht die Betreiber in ihrer wirtschaftlichen Existenz“. Wenn seriöse Wettbüroinhaber ihre Läden schließen oder die Preise erhöhen müssten, sei die Gefahr groß, dass der Kunde „zu dubiosen Schwarzmarktanbietern“ abwandere, so Andric.

