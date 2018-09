Drei Tage lang Debatte um Streckenausbau

Das Programm für die drei Tage im Maimarktclub umfasst 20 Punkte, zu ihnen gehören „eigentumsrechtliche Fragen“ genauso wie „Naturschutz/Artenschutz“. Die meisten Teilnehmer beim Erörterungstermin zum geplanten zweigleisigen Ausbau der östlichen Riedbahn von Dienstag bis Donnerstag (jeweils ab 10 Uhr) dürfte allerdings Tagesordnungspunkt 6 interessieren: „Lärmschutz“.

Das gilt auch für Rainer Oppermann. Er ist Mitglied der Bürgerinitiative „Gesundheit statt Bahnlärm in Mannheim“ (Gesbim) und wird beim Erörterungsverfahren als deren Vertreter einen Vortrag halten. Oppermann will darin auf die zu erwartende hohe Zahl von Güterzügen nach einem Ausbau eingehen, „die zum überwiegenden Teil nachts fahren“. Und erneut die Forderung nach einem Tunnel oder einer Güterzugumfahrung für Mannheim erheben, wie es Gesbim oder die Initiative „Neuhermsheim ohne Bahnlärm“ (Nobl) schon lange tun.

Die Deutsche Bahn will auf einer Länge von zwei Kilometern zwischen Hauptbahnhof und nördlichem Neckarufer ein zweites Gleis aus früheren Zeiten wieder instandsetzen. Sie braucht es nach eigenen Angaben, um den Ausbau des S-Bahn-Verkehrs Richtung Südhessen zu bewältigen. 38 S-Bahnen sollen nach dem Ausbau neu auf der Strecke fahren, die nördlich des Neckarufers heute schon zweigleisig ist. Aber auch die Zahl der Güterzüge wird sich nach Prognosen der Bahn deutlich erhöhen. Von aktuell knapp 90 innerhalb von 24 Stunden auf rund 160 im Jahr 2025. Vertreter von Bürgerinitiativen schon heute lärmgeplagter Anwohner gehen von deutlich höheren Zahlen aus.

Furcht vor bis zu 280 Zügen

Denn gleichzeitig plant die Bahn auch eine ICE-Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim. Auf ihr sollen nachts Güterzüge fahren. Und die rollen – so die Befürchtungen der Anwohner – alle über die östliche Riedbahn. Je nach Prognose rechnen die Bürgerinitiativen dann mit bis zu 280 Güterzügen. Das wäre dann im Schnitt fast alle fünf Minuten ein Zug.

Die Bahn hatte ihre Pläne zum Riedbahn-Ausbau beim Regierungspräsidium (RP) eingereicht. Betroffene Bürger konnten Einwendungen dagegen formulieren, rund 2300 sind am Ende zusammengekommen. Über sie wird ab morgen – thematisch gegliedert – im Maimarktclub diskutiert. In der Hoffnung, Lösungen zu finden. Ziel der Veranstaltung ist es, so schreibt das zuständige Regierungspräsidium in seiner Vorabinformation – „einen Ausgleich der gegenläufigen Interessen von Vorhabenträgern, Betroffenen und berührten Behörden oder Verbänden herbeizuführen“. Dazu würden „die Einwendungen, Bedenken oder Anregungen soweit möglich themenbezogen (...) besprochen“. Ein abschließendes Ergebnis wird es am Donnerstag nicht geben. Einen endgültigen Planfeststellungsbeschluss erlässt das Eisenbahn-Bundesamt. Teilnehmen dürfen auf jeden Fall alle, die eine Einwendung eingereicht haben. Das RP rechnet mit einer hohen Beteiligung, wie Sprecher Uwe Herzel erklärt. Ob darüber hinaus Interessierte und Medien dabei sein dürfen, entscheidet sich erst am Dienstag zu Beginn der Sitzung. Denn die Öffentlichkeit darf nur dann zugelassen werden, wenn kein Beteiligter widerspricht.

Im Vorfeld hatte es viel Ärger um den Termin gegeben (wir berichteten). Der Vorwurf von Bürgern und Politikern: Er sei zu kurzfristig anberaumt worden. Darüber hinaus erstellen Bahn und Verkehrsministerium im Zusammenhang mit der ICE-Neubaustrecke derzeit Studien darüber, wie die durch Mannheim führenden Bahntrassen ausgebaut werden müssen, damit sie den künftigen Verkehr bewältigen können. Ihre Ergebnisse hätte man noch abwarten müssen, so Initiativen und Politiker.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018