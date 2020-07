Drei Unbekannte überfallen Mann

Ein 25-Jähriger ist von drei Unbekannten in der Innenstadt überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, griffen sie ihn in der Nacht auf Samstag gegen 2.30 Uhr zwischen den Quadraten R 1 und S 1 an. Nach Schlägen gegen Kopf und Oberkörper des 25-Jährigen, zog ihm einer der Männer das Mobiltelefon aus der Tasche. Als die Täter flüchteten, folgte ihnen das Opfer bis zum Marktplatz, wo es erneut zu Handgreiflichkeiten kam. Der Mann erlitt Gesichtsschwellungen und Schürfwunden am Bein. Bei den Tätern soll es sich nach Opferangaben um somalische Landsleute handeln. Zeugen gesucht: 0621/1 74 44 44.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.07.2020