Drei unterschiedliche Choreographien im Nationaltheater

Der Titel „Let’s Beat“ verbindet drei Choreographien, die am Samstag, 24. November, ab 19 Uhr im Schauspielhaus des Nationaltheaters aufgeführt werden. Während Stephan Thoss‘ „La Chambre Noire“ von den Bewegungen des Weltalls inspiriert ist, entführt Giuseppe Spotat in das Reich der Puppen. „Nichts“ heißt das dritte Stück von Marco Goecke. Für das Tanztheater verlost der„MM“dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter der Telefonnummer 01379/884611 (0,50 Euroaus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „ Nationaltheater“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. has

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018