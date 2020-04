Drei Verletzte bei Brand

Am Dienstag löschte die Feuerwehr einen Brand in Feudenheim. © Priebe

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Feudenheim sind drei Menschen verletzt worden. Warum das Feuer am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr im zweiten Stock des Gebäudes in der Straße Am Schelmenbuckel ausgebrochen war, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Zwar hatte die Feuerwehr die Flammen schnell unter Kontrolle und die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Dennoch mussten drei Menschen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Das Obergeschoss ist wegen des Feuers nicht mehr bewohnbar. Bislang gehen die Ermittler von einem Sachschaden von mindestens 100 000 Euro aus. pol/lok

