Drei Verletzte bei Glätteunfall auf A656

Mannheim.Bei einem Glätteunfall auf der A656 sind am Dienstagmorgen nach ersten Erkenntnissen drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren insgesamt vier Fahrzeuge in den Unfall involviert. Demnach sei es um kurz vor 7 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau (SAP Arena) aus bislang noch unklarer Ursache zu dem Zusammenstoß der Fahrzeuge gekommen.

Die drei Verletzten wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzten die Beamten zunächst auf rund 40.000 Euro. Die Autobahnmeisterei war zum Abstreuen der Fahrbahn im Einsatz. Bis um 9 Uhr war die Hauptfahrbahn wegen Bergung der Pkw gesperrt, der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn vorbeigleitet. Der Rückstau betrug in der Spitze bis zu acht Kilometer. Auch auf der A6 staute sich der Verkehr in Richtung Mannheimer Kreuz auf bis zu zehn Kilometern Länge. Zeitweise war die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. (pol/mer)