Drei Verletzte bei Unfällen

Zu zwei vergleichsweise spektakulären Verkehrsunfällen ist es am Montagabend auf der Frankenthaler Straße (B 44) bei Schönau und auf der Casterfeldstraße (Neckarau) gekommen. Drei Personen wurden dabei nach Angaben der Polizei verletzt, der Schaden beläuft sich, so Schätzungen, auf über 60 000 Euro.

Autos zusammengestoßen

Am Montagabend gegen 22 Uhr war es auf der B 44 zu dem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 25-jährige Fahrer eines VW Golf die linke Spur der B 44 in Richtung Lampertheim, als er an der Kreuzung zur Graudenzer Linie die rote Ampel übersah. In der Folge kollidierte er mit dem Mercedes eines 23-jährigen Fahrers, der von der Graudenzer Linie auf die Bundesstraße in Richtung Waldhof einbiegen wollte.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Zur Versorgung der beiden verletzten Pkw-Insassen wurden zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen hinzugerufen. Die beiden Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 60 000 Euro.

Motorradfahrer gestürzt

Bereits gegen 21.15 Uhr war ein Motorradfahrer in der Casterfeldstraße laut Polizei wegen „nicht der Witterung angepasster Geschwindigkeit“ nach links von der Fahrbahn abgekommen und in Höhe der Einmündung zur Friedelsheimer Straße gegen einen Ampelmast geprallt. Der 38-Jährige, der in Richtung Rheinau unterwegs war, wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und kam im Einmündungsbereich zum Liegen. Das Motorrad schlitterte über die Gleise und kam auf der Gegenfahrbahn der Casterfeldstraße zum Stillstand. Der Mann musste mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr in beide Richtungen bis 22.10 Uhr gesperrt. pol/lang

