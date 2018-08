Drei Verletzte bei Wohnhausbrand

Mannheim.Bei einem Wohnhausbrand im Mannheimer Stadtteil Jungbusch sind in der Nacht zum Dienstag drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen 0.15 Uhr vermutlich wegen einer umgefallenen Kerze in der Wohnung eines 54-Jährigen und seines 49-jährigen Bruders ausgebrochen. Beide konnten das Haus aus eigenen Kräften verlassen, musste jedoch mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch eine weitere Hausbewohnerin hatte zu viel Rauchgas eingeatmet und musste sich behandeln lassen.

Da einige Wohnungen nach den Löscharbeiten der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar waren, mussten elf Bewohner anderweitig untergebracht werden. Die Höhe des Schades schätzte die Polizei in einer ersten Mitteilung auf rund 100.000 Euro. Gegen das Brüderpaar wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. (pol/mer)