Drei Verletzte und drei total beschädigte Pkw

Ein Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden hat sich am frühen Montagmorgen im Mannheimer Stadtteil Käfertal ereignet. Nach Angaben der Polizei missachtete gegen 5 Uhr eine 22-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Waldstraße/Maria-Kirch-Straße die Vorfahrt eines 34-jährigen Fahrers. Aufgrund von Unachtsamkeit fuhr noch eine 50-jährige Autofahrerin in die Unfallstelle.

An sämtlichen beteiligten Pkws entstand Totalschaden. Zudem wurden der 34-jährige Fahrer, dessen ebenfalls im Auto befindliches Baby sowie die 22-jährige Unfallverursacherin verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Über die Schwere ihrer Verletzungen lagen zunächst keine Informationen vor.