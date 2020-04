Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Montagabend drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus aus den vergangenen Tagen bestätigt.

Die Stadt gab dazu in einer Pressemitteilung an: Ein über 70 Jahre alter Mann aus Mannheim verstarb am Montag in einer Mannheimer Klinik. Am Samstag starb zudem eine über 70 Jahre alte Mannheimerin in einem Krankenhaus außerhalb der Stadt. Ein über 80 Jahre alter Mann aus Mannheim war bereits am Mittwoch letzter Woche in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben, heißt es in der Mitteilung.

Dem Gesundheitsamt wurden des weiteren bis Montagnachmittag zwei weitere Fälle von nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim insgesamt auf 438. Auch diesmal erklärte die Stadt, dass „die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten“ nur milde Krankheitsanzeichen zeigen – und in häuslicher Quarantäne verbleiben können. Bislang sind in Mannheim 348 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben.

Unter der Telefonnummer 0621/2 93 22 53 ist das Rathaus-Infotelefon zu erreichen, das Fragen rund um das neuartige Coronavirus beantwortet. Die Zeiten, zu denen beim Infotelefon angerufen werden kann, sind: Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 15 Uhr. see

