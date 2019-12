Drei Welten an einem Ort vereint

Ein bisschen geht es zu wie beim Turmbau zu Babel. Arabisch, Hebräisch, Englisch, Deutsch – durch das ökumenische Bildungszentrum Sanctclara tönen die Sprachen wild durcheinander. Es übersetzt, wer kann. Zu Gast sind Geflüchtete sowie Schüler aus der israelischen Stadt Haifa und aus Mannheim.

Spielerisch sollen sich die rund 40 Teilnehmer im Stuhlkreis annähern, Gemeinsamkeiten entdecken und bemerken, dass alle am Ende nur Menschen sind: Wer hat einen Hund zuhause? Wer drei oder mehr Geschwister? Wer mag Pizza? Es ist das erste Beschnuppern, bevor sich die Teilnehmer in gemischten Kleingruppen zu Gesprächen zusammenfinden.

Nicht alle sind sich zu Beginn der Begegnung fremd: Ausgangspunkt für das Treffen ist der Israel-Austausch des Lessing-Gymnasiums und der Jugendakademie Mannheim, der seit 2007 mit dem Leo-Baeck Education Center Haifa besteht. Zum Zeitpunkt der Begegnung in Sanctclara wohnen die Austauschschüler aus Haifa bereits einige Tage bei ihren Mannheimer Austauschschülern und deren Familien.

Gemeinsam haben die deutschen und israelischen Schüler Fragen vorbereitet für das Gespräch mit den Geflüchteten: Wie kamen Sie nach Deutschland? Ist es schwer, sich an die deutsche Kultur zu gewöhnen? Wie sieht Ihr Alltag aus? Was ist der größte Unterschied zwischen Deutschland und Ihrem Heimatland? Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Anfangs sind die Schüler schüchtern. „Frag doch!“, zischen sie sich gegenseitig zu. Dann nehmen sie Fahrt auf. In einer der fünf Gruppen erzählt ein iranischer Geflüchteter seine Geschichte: Er habe sein Land verlassen, da er als Angehöriger der christlichen Minderheit diskriminiert worden sei. Die Schüler um ihn herum sind gebannt, fragen nach, übersetzen sich gegenseitig die Antworten.

Der Fragekatalog ist längst vergessen, sie sind mitten im Geschehen. Sie reichen den Duldungsausweis herum, den er ihnen zeigt. Die israelischen Schüler haben Fragen zur Haltung der iranischen Regierung gegenüber ihrem Heimatland. Or, 16, ist israelischer Austauschschüler. „Israel und Iran hatten früher ein gutes Verhältnis. Was ich von dem jungen Mann gehört habe, macht mir Hoffnung, dass unsere beiden Länder wieder miteinander auskommen werden.“

Carle, 16, geht in die zehnte Klasse des Lessing-Gymnasiums. Die Begegnung in der Kleingruppe hat auch ihn nachhaltig beeindruckt: „Ich fand es sehr interessant zu sehen, wie es einem Geflüchteten hier bei uns geht.“ Dass der Geflüchtete zwar seinen Problemen im Iran entkommen sei, hier aber auf neue Schwierigkeiten stoße, die ihn einschränkten: zum Beispiel nicht reisen zu dürfen oder mit einem Duldungsausweis abends nicht am Türsteher vorbeizukommen.

„Unser Projekt bietet die Möglichkeit, anderen Menschen zu begegnen und zu lernen: Die tun mir nichts“, sagt Integrationsmanagerin Ulrike Manthey von der Diakonie Mannheim. Es gelte, mögliche Vorurteile auf allen Seiten zu bekämpfen: Deutsche gegen Geflüchtete, Geflüchtete gegen Juden, Juden gegen Muslime.

Langjährige Kooperation

„Für mich bedeutet das Projekt Herzensbildung“, sagt Andreas Breunig, stellvertretender Schulleiter des Lessing-Gymnasiums. „Wir wollten mit der Begegnung ein Thema aufgreifen, das den Lebenswelten der Teilnehmer entspricht.“ Israel sei das Einwanderungsland schlechthin, und auch Mannheim habe einen hohen Migrationsanteil.

Das Projekt der Diakonie und des Lessing-Gymnasiums soll Welten verbinden, die sich sonst selten über den Weg laufen. Die Kooperation von Lessing-Gymnasium und Diakonie besteht schon seit vielen Jahren. Letztes Jahr besuchten Schüler des Lessing-Gymnasiums die Erstaufnahmestelle in der Pyramiden-/Industriestraße.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.12.2019