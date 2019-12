„Dringlichkeitsplan ist gute Grundlage“

Welche Schwerpunkte wollen Sie bei den Etatberatungen beim Klimaschutz setzen? Das haben wir die Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat gefragt.

Grüne

Mannheim klimaneutral – dieses Ziel wollen die Grünen schnellstmöglich erreichen. Stadtrat Patrick Haermeyer fordert deswegen die Fortschreibung der städtischen Klimaschutzkonzeption 2020 und ihrer Maßnahmen bis 2030. Konkret sieht er „drei große Aufgabengebiete“: Diese seien die „Energie- und Wärmewende und den damit verbundenen Kohleausstieg, wir brauchen mehr Stadtgrün statt Betongrau, und wir müssen in der Verkehrswende dringend mehr als einen Gang hochschalten“.

SPD

„Der Dringlichkeitsplan der Verwaltung ist eine gute Grundlage“, wertet Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer die Vorgaben der Stadt zum Klimaschutz. „Diesen Plan gilt es nun konkret umzusetzen und mit verbindlichen Maßnahmen zu unterlegen.“ Es geht dabei unter anderem um die Stadtwälder, den r öffentlichen Nahverkehr, mehr Radwege sowie die energetische Sanierung von städtischen Gebäuden.

CDU

Die Christdemokraten unterstützen das Konzept der Stadt zur „Anpassung an den Klimawandel in Mannheim“ mit 71 Einzelprojekten. Fraktionschef Claudius Kranz betont, dass auch die 2009 gestartete und fortgeschriebene Klimaschutzkonzeption mit vielen bereits begonnen Maßnahmen weiterhin unterstützt werde. In den Mannheimer Wäldern sollen Bäume nachgepflanzt, für die 15 000 Neubürger, die auf die Konversionsgelände ziehen, 15 000 neue Bäuume gepflanzt werden.

Freie Wähler/Mannheimer Liste

Die Freien Wähler fordern eine Machbarkeitsstudie zur Untertunnelung von Rhein und Hauptbahnhof für den öffentlichen Nah- und den Autoverkehr. Zudem sollten die Bürger dabei unterstützen werden, sich für den Klimaschutz stark zu machen. Sie beantragen deswegen die Kostenübernahme für die Gutachten der BIG in Sachen Rheindammsanierung und die Erhöhung des Zuschusses an das von den Umweltverbänden getragene Umweltforum.

Li.Par.Tie

Die Verkehrswende voranbringen – dies fordert Fraktionssprecher Thomas Trüper und will dafür den Autoverkehr reduzieren, zugleich aber mehr Angebote im öffentlichen Nahverkehr, für den Fahrrad- und Fußvekehr – und dies „beginnend in der Stadtplanung und nicht endend bei der Tarifstruktur des Nahverkehrs“. Weitere Forderungen: Begrünung der Innenstadt, Klimaneutralität im Wohnungsbau und ein früheres Ende der Kohleverstromung im GKM als 2038.

AfD

„Wir fordern, den Bau von Windrädern auf Mannheimer Gemarkung zu unterlassen“, so Fraktionschef Bernd Siegholt, weil der Windkraftstandort Mannheim nicht genug Strom liefere. Wald- und Landwirtschaftsflächen sollen so erhalten, Mensch und Tier geschützt werden. Für die Elektrifizierung des Verkehrs brauche man „das GKM, das mit einer Energieausnutzung von mehr 70 Prozent weltweit führend ist“.

FDP

Stadtrrätin Birgit Reinemund fordert eine CO2-Bilanz für Mannheim, „damit die Wirksamkeit der Klimaschutzmaßnahmen auch real messbar wird“. Die FDP macht sich für den Erhalt der Frischlustschneise im Grünzug Nordost mit mindestens 600 Meter Breite stark. Bäume seien ebenfalls ein wichtiger Beitrag: „Wir wollen Nachpflanzungen auf leeren Baumscheiben. Bei der Rheindammsanierung sollen möglichst viele Bäume geschützt werden. lang

