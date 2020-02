Dritter beim Turnier in der Halle

Vom „MM“ am Ball (o.v.l.): Julian Eistetter, Cabbar Sürmelioglu, Timo Schmidhuber sowie (u.v.l.) Matthias Schmeing und Steffen Mack. © Hüpfl

Manches, das wir beruflich beim „MM“ zeigen, ist auch beim Fußball hilfreich. Dazu gehört Team-Denken natürlich ebenso wie Ausdauer und unbändiger Einsatzwille, auch eine Spur Kreativität kann nicht schaden. Besonders wichtig ist die taktische Disziplin, tagtäglich gestählt in unzähligen Konferenzen. Und die Fähigkeit, sich von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen, kann ebenfalls nützlich sein. So nun beim Hallenturnier in Friedrichsfeld, wo wir mit einer wirklich sehr unglücklichen Halbfinalniederlage das sicher geglaubte Endspiel verpassten. Wir schüttelten uns kurz, tranken einen Schluck Wasser und standen wenige Minuten später wieder auf dem Feld. Die Partie um Platz 3 gewannen wir dann verdient. Der Lohn war ein kleiner Pokal, der nun einen Ehrenplatz im Kinderzimmer der Tochter von Lokalreporter Timo Schmidhuber hat.

Denn was wären wir ohne unsere Fans? Fast nichts. Familienmitglieder und Freunde standen uns in der Lilly-Gräber-Halle wieder treu zur Seite. Das Turnier, an dem wir seit 2006 mit unterschiedlichem Erfolg teilnehmen, wurde von Germania Friedrichsfeld auch wieder in gewohnt großartiger Weise organisiert.

Für den „MM“ am Ball waren Online-Chef Matthias Schmeing im Tor, Cabbar Sürmelioglu aus der Anzeigenabteilung sowie neben Schmidhuber noch die Reporter Julian Eistetter (Regionales) und Steffen Mack (Lokales). Nicht unmaßgeblich verstärkt wurde das „Mannheimer Morgen“-Team von einigen bewährten Mitspielern bei unserem wöchentlichen Donnerstagskick.

Den haben wir übrigens vor 14 Jahren nach einem Turnier in Friedrichsfeld gegründet. Damals ließ ein vorletzter Platz inklusive Fairnesspokal (vielfach hämisch belächelt) in uns die Erkenntnis reifen, dass ein gemeinsamer Kick pro Woche keine schlechte Idee ist. Wenn es mal nicht optimal läuft, wird eben über strukturelle Veränderungen nachgedacht. Auch das kennt man aus dem Berufsleben. Steffen Mack

