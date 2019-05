Drittes Treffen des Kneipenchors

Am Donnerstag, 9. Mai, steht die nächste Zusammenkunft des Mannheimer Kneipenchors im Kalender. Ab 18 Uhr werden Lieder wie „Happy“, „Eye of the Tiger“, „Tage wie diese“ und weitere bekannte Pop-und Rocksongs auf Deutsch und Englisch gesungen – bei guter Laune und einem Feierabendbierchen, betonen die Organisatoren. Bereits zwei Mal hat sich der Kneipenchor mit jeweils etwa 50 Sängern nun schon im Eichbaum-Brauhaus getroffen. Die Organisatoren sind begeistert über den Zuspruch. Mitmachen kann jeder, Noten lesen zu können, sei nicht notwendig. Weitere Gesangstermine sind am 27. Mai, 24. Juni und 10. Juli. Weitere Infos gibt es online unter www.kneipenchormannheim.wordpress.com. red/lok

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.05.2019