DRK benötigt dringend Blutspenden

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) lädt dringend zur Blutspende in Mannheim am Montag, 15. Juni, 14 Uhr bis 19.30 Uhr, ein. Im Dorint Kongresshotel, Friedrichsring 6, kann gespendet werden. Der Bedarf an Blutspenden nach Lockerung der Corona-Schutzregeln sei stark angestiegen, heißt es in einer Mitteilung vom DRK. Über Wochen wurden wegen Covid-19 nicht dringend erforderliche Operationen ausgesetzt, entsprechend habe sich der Blutbedarf reduziert. „Dank der überwältigenden Spendenbereitschaft in den vergangenen Wochen, konnte die Versorgung mit Blutpräparaten sichergestellt werden“, so das DRK.

Keine langfristigen Vorräte

Doch nun gibt es eine extreme und schnelle Bedarfssteigerung: Denn seit wenigen Tagen wird die Behandlungsfrequenz und Operationstätigkeit in den Kliniken wieder hochgefahren. Da Blutspenden nur kurzfristig haltbar sind, konnten während des Shutdowns keine langfristigen Vorräte angelegt werden. Damit Abstandsregeln beim Termin in Mannheim eingehalten werden können, sei eine effektive Steuerung des Besucherstroms erforderlich, heißt es vom DRK.

Für Spender bestehe kein erhöhtes Risiko, sich bei der Blutspende mit dem Coronavirus anzustecken. Spender erhalten eine Schutzmaske. Menschen mit grippalen oder Erkältungssymptomen sowie Durchfall werden generell nicht zur Blutspende zugelassen. Die Spender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Bei der ersten Spende sollte ein Alter von 65 nicht überschritten werden. Wichtig ist, dass der Personalausweis mitgebracht wird. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.06.2020