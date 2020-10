Drogen am Steuer und Beleidigung

Ein 26-Jähriger ist am Mittwochvormittag in der Neckarstadt unter Drogeneinfluss Auto gefahren und hat einen Stadtmitarbeiter beleidigt. Das teilte die Polizei mit. Der Mann fiel zwei städtischen Mitarbeitern gegen 10.30 Uhr auf, da er sein Auto verkehrswidrig auf einer Sperrfläche in der Mittelstraße abgestellt hatte. Als die beiden Mitarbeiter ihn darauf angesprochen und verwarnt hatten, beleidigte er sie. Durch verständigte Polizisten wurde der 26-Jährige einer Kontrolle unterzogen. Nach dem Verdacht bestätigte ein Test Drogeneinfluss – der Test reagierte positiv auf Cannabis. Gegen den Mann wird ermittelt, er sieht einem Fahrverbot entgegen. pol/red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.10.2020