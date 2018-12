Drogen in der Socke versteckt

Wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 20-Jährigen erlassen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung gestern mit. Der Mann wurde bereits am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr in der Ackerstraße in der Neckarstadt von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei fanden die Beamten bei ihm insgesamt 20 Gramm Marihuana, das in 29 einzelne Päckchen aus Alufolie aufgeteilt war. Die Portionen hatte der Mann in einer Socke versteckt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 20-Jährige bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Straftaten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Ende November wurde er aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin den Haftbefehl beim Amtsgericht. Am Montag wurde er dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. pol/lok

