Drogen in Trinkflasche

Mit Cannabis hat die Bundespolizei einen 16-Jährigen am Hauptbahnhof erwischt – versteckt hatte er die Drogen in einer Trinkflasche aus Metall. Wie die Direktion in Karlsruhe gestern mitteilte, entdeckten die Beamten das verbotene Kraut am späten Mittwochabend während einer Kontrolle im Rucksack des Schülers. 0,9 Gramm hatte er bei sich. Der Jugendliche gab an, die Drogen für 50 Euro von einem Schulfreund gekauft zu haben. Nachdem die Polizisten die Personalien des 16-Jährigen aufgenommen und seine – sichtlich verärgerte, so heißt es in der Pressemitteilung – Mutter kontaktiert hatten, konnte er die Wache wieder verlassen. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019