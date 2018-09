Drogen in Wohnung gelagert

Ein 23-jähriger Mann ist wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Haft. Der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht erließ Haftbefehl.

Der junge Mann steht laut Mittelung der Behörden vom Dienstag im dringenden Verdacht, am vergangenen Freitag, 21. September, im Besitz von 418 Gramm Amphetamin gewesen zu sein, die er gewinnbringend verkaufen wollte. Der Tatverdächtige war laut Staatsanwaltschaft und Polizei bereits am Freitag, 31. August, in das Visier der Ermittler geraten, als er bei einer Personenkontrolle flüchtete. Dabei soll der Verdächtige seinen Rucksack, in dem neben seinem Bundespersonalausweis auch 25 Gramm Amphetamin und vier Gramm Metamphetamin aufgefunden wurden, zurückgelassen haben.

Zimmer durchsucht

Am 20. September geriet der Beschuldigte in der Gartenstadt erneut in eine Personenkontrolle durch Beamte des Polizeireviers Sandhofen. Hierbei stellten die Uniformierten eine geringe Menge einer Kräutermischung sicher. In Kenntnis des Vorfalls vom 31. August wurde der Tatverdächtige festgenommen.

Einen Tag nach dem Vorfall in der Gartenstadt wurde dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des 22-Jährigen erwirkt. In dieser Wohnung stellten die Beamten das Betäubungsmittel sicher. Noch am gleichen Tag wurde der Verdächtige schließlich dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim den Haftbefehl erließ.

Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) eingeliefert. tan/pol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.09.2018