Drogen per Flugpost

Dass es auch im Gefängnis Drogen gibt, Mobiltelefone, Alkohol oder verbotene Medikamente – das kann trotz geregelter und spontaner Kontrollen wohl nie ganz vermieden werden. Aber wie kommen die verbotenen Gegenstände und Genussmittel in die JVA? Der Alkohol nimmt nur selten den Weg von draußen nach drinnen, so manch ein Gefangener versucht sich im Eigenanbau und setzt an, was gären könnte.

...