Drogen: Polizei fasst vier Männer

Das Amtsgericht hat Haftbefehl gegen vier Männer im Alter von 23 bis 28 Jahren erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, seit März 2016 gewerbsmäßig mit Drogen gehandelt zu haben. Laut einer gestrigen Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft geht es um Haschisch, Marihuana, Ecstasy und Amphetamin, teilweise im Kilo-Bereich. In den Wohnungen der vier Männer in Mannheim, im Rhein-Neckar-Kreis sowie in der Südpfalz wurden erhebliche Mengen sichergestellt – auch Drogen in einer Ravioli-Dose versteckt.

Der 28-jährige Hauptverdächtige soll zwischen März 2016 und Mai 2018 in 34 Fällen über das Darknet – der Teil des Internets, in dem Daten verschlüsselt übertragen und gespeichert werden – insgesamt rund zehn Kilogramm Amphetamin und 200 Ecstasy-Tabletten bestellt haben. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden ließ er sich die Drogen nach Mannheim liefern und verkaufte sie an mehrere Abnehmer.

Die drei weiteren Tatverdächtigen sollen in zahlreichen Fällen bei dem 28-Jährigen Amphetamin erworben und hinterher an eine Vielzahl von Abnehmern mit Gewinn weiterverkauft haben.