Drogen und 1,4 Promille

Ein 38-jähriger Porsche-Fahrer hat am frühen Donnerstag gegen 3.20 Uhr auf der Jungbuschbrücke einen Unfall verursacht. Der Mann war Richtung Innenstadt unterwegs, als er in einer Rechtskurve wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle verlor, ins Schleudern geriet und mit der Leitplanke der Gegenfahrbahn kollidierte. Laut Polizeibericht reagierte der Porschefahrer aggressiv, als ein Zeuge anhielt und Hilfe anbot. Der Zeuge verständigte die Polizei. Als diese eintraf, stieg der Porsche-Fahrer über die Beifahrertür aus und erklärte, dass er Mitfahrer und der Fahrer geflüchtet sei. Einen Führerschein hatte er nicht dabei. Ein Alkoholtest ergab über 1,4 Promille, zudem hatte der Mann Kokain konsumiert. Der Porsche wurde abgeschleppt. An der Leitplanke entstand rund 5000 Euro Sachschaden. Das Revier Innenstadt ermittelt. baum/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020