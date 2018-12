Drogendealer verhaftet

Weil er im Verdacht steht, mindestens seit November Handel mit Marihuana in einem „nicht geringen Umfang“ betrieben zu haben, sitzt ein 22-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann soll sich damit seinen Lebensunterhalt verdient haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium gestern mit. Ein Ermittlungsrichter am Mannheimer Amtsgericht hat am Mittwoch Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erlassen. Anschließend wurde der deutsche Staatsangehörige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Handel mit Amphetaminen

Bereits am Dienstag hatten Ermittler bei einer Durchsuchung der Mannheimer Wohnung des 22-Jährigen 1,34 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Zudem soll der Verdächtige in der Vergangenheit auch Handel mit Amphetaminen – unter anderem Ecstasy – betrieben haben. Dazu soll er laut Pressemitteilung 100 Gramm des Betäubungsmittels erworben und in abgepackten Einheiten verkauft haben. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018