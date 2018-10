"Drogenlabor" in der Neckarstadt: Sechs Beamte durch giftige Gase verletzt

Mannheim.Nach einem Drogenfund in der Mannheimer Neckarstadt wollten sechs Polizeibeamte eine Wohnung durchsuchen - und wurden dabei durch giftige Gase erheblich verletzt. Wie die Mannheimer Staatsanwaltschaft mitteilte, war bei einer Verkehrskontrolle am späten Sonntagabend zunächst ein 25-Jähriger ins Visier der Ermittler geraten.

Bei der Kontrolle des jungen Mannes stellten die Beamten fest, dass dieser nicht nur ohne Fahrerlaubnis, sondern auch unter Einfluss von Betäubungsmitteln hinter dem Steuer saß. Da die Polizisten auch Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeug wahrnahmen, wurde das Auto durchsucht. Dabei konnten 120 Gramm Amphetamin, 81 Ecstasy-Tabletten, 14,38 Gramm Marihuana, 13,36 Gramm Metamphetamin sowie 1,47 Gramm Kokain in verkaufsfertigen Zip-Tütchen festgestellt werden. Auch 500 Euro mutmaßliches Dealgeld wurden beschlagnahmt.

Am Montagmorgen durchsuchten die Beamten daraufhin die Wohnung des 25-Jährigen, in der sich auch die 27-jährige Lebensgefährtin des festgenommenen Mannes aufhielt. Der Polizei fiel dabei vor allem ein Raum auf. Bei der Öffnung der Zimmertür strömten giftige Gase aus dem Zimmer, die bei insgesamt sechs Beamten sowie der Tatverdächtigen erhebliche Reizungen der Atemwege und Schleimhäute sowie heftige Brechreize auslösten. Sieben Personen mussten ärztlich versorgt werden. Im Nachgang stellte sich heraus, dass sich in dem "Labor" Chemikalien befanden, die zur Herstellung von Amphetamin und Crystal Meth in nicht geringer Menge gedient haben sollen.

Auch die 27-Jährige wurde nach ärztlicher Behandlung festgenommen und gemeinsam mit ihrem Partner einem Amtsrichter vorgeführt, der Haftbefehle gegen beide Beschuldigte erließ. Beide Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern an. (mer)