Drogenprozess beginnt

Vor dem Landgericht geht es heute ab neun Uhr morgens um zwei Marihuana-Plantagen. Die vier Angeklagten sollen eine in Mannheim und eine in der Nähe von Speyer in geschlossenen Räumen betrieben haben. Ihnen wird bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Die Plantage bei Speyer soll Ende Dezember 2016 in Betrieb genommen worden sein, die in Mannheim Anfang Januar 2017. In der Erstgenannten wurden nach Angaben der Ermittler bei einer Durchsuchung mehr als 800 Gramm Cannabis sichergestellt. Die Ernte in Mannheim war offenbar üppiger: Hier wird das gefundene Marihuana mit rund zwei Kilo beziffert.

Die Angeklagten sind zwischen 31 und 43 Jahre alt, sie sitzen alle in Untersuchungshaft. Offenbar wurden ihnen polizeiliche V-Leute zum Verhängnis, denen sie ihre Ware anboten. Dabei ging es laut Anklage in einem Fall auch um Kokain sowie – in deutlich größeren Mengen – um Amphetamin: Hier ist von einem Eimer mit zwei Kilo die Rede, bei einem anderen Mal sogar von 40 Kilo.