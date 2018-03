Drogenprozess vor dem Landgericht gestartet

Anzeige

Mannheim.Vor dem Mannheimer Landgericht hat am Dienstagmorgen ein auf insgesamt dreizehn Verhandlungstage angesetzter Drogenprozess begonnen. Den vier Angeklagten wird vorgeworfen, gemeinsam mit weiteren, zum Teil gesondert verfolgten Mittätern bandenmäßigen Handel vor allem mit Marihuana und Amphetamin betrieben zu haben.

Dabei geht es um Mengen im zweistelligen Kilobereich. Die Drogen sollen sie zum Teil aus den Niederlanden, Spanien, Serbien und Montenegro betrieben haben. Zudem werden ihnen zwei Cannabis-Plantagen zugerechnet, die in Gebäuden in Schwetzingen und in Harthausen bei Speyer gefunden wurden. In Mannheim soll die Einrichtung einer weiteren Plantage geplant gewesen sein.

Seit ihrer Festnahme im Sommer vergangenen Jahres sitzen die vier Männer in unterschiedlichen Gefängnissen in Untersuchungshaft. Zu Prozessbeginn erklärten sich alle bereit, sich zumindest umfassend zu ihrer Person äußern. Das Gericht kündigte an, am zweiten Prozesstag am Mittwoch mit einem Rechtsgespräch die Möglichkeit einer Verständigung und damit einer Verkürzung der Beweisaufnahme zu prüfen. Dann könnte das Urteil schon früher fallen. Aktuell ist es für den 4. Juni vorgesehen.