„Drohende Fehlentwicklung verhindern“

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Areal der Firma Saint Gobain Glass GmbH will die Stadt Mannheim mehr Kontrolle über die Entwicklung der Flächen auf dem Luzenberg erhalten. Völlig überraschend hat die Verwaltung eine Beschlussvorlage hierzu für die kommende Sitzung des Hauptausschusses am 24. März auf die Tagesordnung gesetzt (wir berichteten). Zudem will sich die Stadt mit einer Satzung ein Vorkaufsrecht für das Gelände der Spiegelfabrik sichern. Dies hatten FDP, Freie Wähler/ML sowie Grüne in entsprechenden Anträgen an die Verwaltung gefordert.

Schon vor 20 Jahren kämpften Bürger und Stadtteil-Politiker für den Luzenberg. Sie forderten damals, dass die Stadt Waldgelände von Saint Gobain kauft, um Waldhof und Luzenberg zu verbinden. Diese Verknüpfung rückt nun in greifbare Nähe, noch vor wenigen Wochen sah die Lage jedoch ganz anders aus.

Aufschrei der Bevölkerung

Im Bezirksbeirat Waldhof hatte Wolfgang Miodek vom städtischen Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung den Beiräten zum Vorschlag, das Gelände zu kaufen, entgegnet: „Warum sollten wir für Millionen das bereinigen, was in 150 Jahren verschmutzt wurde, um einen Radweg zu machen?“ Das Gelände sei „eine der verschmutztesten Stellen im ganzen Stadtgebiet“. Nur wenige Tage später hatte der neue Eigentümer auf einem etwa zwei Hektar großen früheren Spiegel-Gelände zwischen der Sandhofer- und der Eisenstraße zahlreiche Bäume gefällt, was für einen Aufschrei sorgte.

Nach 20 Jahren Ruhepause geht es nun schnell: In ihrer Beschlussvorlage für die Sitzung des Hauptausschusses am 24. März und des Gemeinderats am 2. April verweist die Verwaltung auf die alten Pläne: Damals hatte sich im Auftrag der Stadt ein Planungsbüro damit beschäftigt, beide Vororte mit einem Grüngürtel zu verbinden. Der Rahmenplan, so die Vorlage, sei damals allerdings nicht umgesetzt worden.

Entscheidung nach Abschluss

„Die Verwaltung ist davon ausgegangen, dass eine geordnete Entwicklung des Areals auf einer kooperativen Basis mit den Eigentümern möglich ist. Die letzten Wochen haben dagegen gezeigt, dass dies nur bedingt möglich ist“, erklärt die Stadt auf Nachfrage dieser Zeitung. Eine stärkere Kontrolle sei deshalb erforderlich, so die Pressestelle. Mit den Beschlüssen „soll daher sichergestellt werden, dass die Stadt die vollständige Kontrolle über die weitere Entwicklung dieser Flächen hat“. Erst nach Abschluss der Planung und Umweltgutachten würden Entscheidungen getroffen.

Inzwischen, so heißt es im Bebauungsplan-Vorentwurf, habe sich auf dem Areal ein umfangreicher Grünbestand entwickelt, der „rechtlich als Wald einzustufen ist“. Dies führe dazu, „dass die Rahmenplanung an die heutigen Anforderungen angepasst werden muss“, erklärt die Verwaltung. Denn beim Verkauf von Einzelgrundstücken blieben „die städtebaulichen und umweltrechtlichen Fragestellungen erkennbar ungelöst“. Eine umfassende Planung sei auch nötig, um „drohende Fehlentwicklungen“ zu unterbinden. Die Verwaltung schreibt, dass mit dem Bebauungsplan eine Anbindung von Waldhof-West an den Altrhein geschaffen werden könne.

Die Wegeverbindung zwischen Luzenberg und Waldhof-West, die es schon in den 60er Jahren gab, nennt die Stadt als „wichtiges Ziel der Planungen“. Ebenso sollen „umfangreiche Altablagerungen“ auf dem Areal begutachtet und der Bestand geschützter Tierarten ermittelt werden.

Erster moderner Wohnungsbau

Auch für Vertreter der Bürger im Stadtteil, neben Bezirksbeiräten vor allem der Luzenberger Spiegelverein und die Bürgerinitiative Waldhof-West, kommt die Vorlage überraschend – dennoch ist die Freude groß. Zwar gibt es den Spiegelverein erst seit einem Dreivierteljahr. Doch Gründungsmitglied Martin Albert, Professor an der SRH Hochschule Heidelberg, befasst sich schon lange mit dem Stadtteil. Der Experte in Sachen soziale Stadtentwicklung stuft das Gelände von Saint-Gobain als besonders wertvoll ein: „Immerhin war die Spiegelkolonie das erste Beispiel für modernen Wohnungsbau in Deutschland.“

Albert appelliert an die Verwaltung, den Grünzug zu erhalten. „In Zeiten des Klimawandels ist es absurd, wenn die letzten Grünflächen zubetoniert werden“, so Albert. Außerhalb der Spiegelfabrik sind noch geschichtsträchtige Bauwerke erhalten, beispielsweise das alte Meisterhaus der Fabrik. Was von der prunkvollen Direktorenvilla auf dem Areal übrig ist, wissen die Mitglieder nicht. „Vielleicht wenigstens die Grundmauern“, hofft Hobby-Historiker Klaus Schillinger vom Spiegelverein.

Dass der Luzenberg nun im Blickpunkt des Interesses liegt, hat auch beim Spiegelverein niemand geahnt. „Uns ging es bei der Gründung darum, den Stadtteil aus dem Dornröschenschlaf zu holen“, berichtet der Vorsitzende Stefan Möhrke-Eberhardt, Lehrbeauftragter an der Hochschule Mannheim. Ein besonderes Anliegen des Vereins sei, den Bürgern eine Stimme zu geben: „Bisher sind die Bewohner weder einbezogen noch informiert worden“, so Albert. Für Anfang Mai ist deshalb eine Bürgerveranstaltung geplant