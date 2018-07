Drohung mit Sprengstoff: 42-Jähriger muss zahlen

Symbolbild. © dpa

Mannheim.Weil er gedroht hat, mit einem angeblichen Sprengstoffgürtel Passanten in die Luft zu sprengen, muss ein 42-Jähriger jetzt 6000 Euro zahlen. Der Mann akzeptierte am Dienstag in einer Verhandlung vor dem Mannheimer Amtsgericht einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft.

Der Viernheimer war im Juni vergangenen Jahres - so ein Gerichtssprecher - abends gegen 23 Uhr in der Carl-Benz-Straße

...

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.07.2018