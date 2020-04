Druckfrisch zum Frühstück

„Bei uns sind alle Mann an Bord, wir freuen uns, dass wir den ,Mannheimer Morgen’ auch in dieser schweren Zeit in gewohnter Qualität drucken können“, sagt Guido Moch. Und er weiß es genau, denn Moch ist Produktionsleiter beim „MM“.

Zurzeit wird in der Druckerei in der Mannheimer Dudenstraße in drei Schichten gearbeitet. Von 6 bis 15 Uhr hat die Frühschicht Dienst, dann von 15 bis 22 Uhr die Mittelschicht, die danach an die Spätschicht übergibt. Diese Mitarbeiter sind bis 4.15 Uhr im Haus. Die jeweils fünf Drucker und zwei Helfer sowie sieben Versandmitarbeiter sorgen dafür, dass gegen 3 Uhr der letzte aktuelle „Mannheimer Morgen“ über das Band läuft.

„Wir haben die Absprachen auf ein Minimum reduziert, und auch bei den Übergaben finden Besprechungen zwischen den Kollegen mit großem Sicherheitsabstand statt“, sagt Moch. Um ein Ansteckungsrisiko gering zu halten, würden zwischen den Schichten am Leitstand alle Bedienungsknöpfe desinfiziert. Trotzdem wäre die Druckerei auf den Fall der Fälle sehr gut vorbereitet: „Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades könnten wir im äußersten Notfall sogar mit einer dünneren Personaldecke den Druck garantieren“, betont der Produktionsleiter.

In jeder Nachtschicht produzieren die Mitarbeiter der Druckerei fünf verschiedene Zeitungstitel mit 14 Unterausgaben: den „Mannheimer Morgen“, die „Fränkischen Nachrichten“, den „Bergsträßer Anzeiger“, die „Schwetzinger Zeitung und die „Weinheimer Nachrichten“. „Dabei schaffen unsere zwei Druckmaschinen 40 000 Exemplare pro Stunde“, so Moch. Er betont: „Zusammen mit unseren fleißigen Austrägern liegt es uns am Herzen, dass bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Ihr ,MM’ morgens druckfrisch und voller Informationen auf dem Frühstückstisch liegt.“ Stephan Eisner

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020