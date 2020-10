Duale Hochschule informiert online über Master-Studium

Mannheim.Auf Bachelor-Ebene hat sich das Studienkonzept der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) längst bewährt. Es setzt auf die Bündelung von Theorie und Praxis, indem Studierende neben fachlichem Wissen direkten Einblick in den Arbeitsalltag bei einem Partnerunterunternehmen erhalten. Dort sammeln sie Berufserfahrungen und wenden ihr erlerntes Wissen bereits während des Studiums an. Das Bachelor-Konzept führt die DHBW am Center for Advanced Studies (CAS) auch auf Master-Ebene fort. Das Programm dazu stellt die Einrichtung am Donnerstag, 29. Oktober, ab 15 Uhr bei einer Informationsveranstaltung online vor.

